غانتس يكشف: إسرائيل شاركت في 10 تدريبات على الأقل مع دول المنطقة منذ "اتفاقات إبراهيم"

منذ توقيع "اتفاقيات إبراهيم" شاركت إسرائيل في مئات المحادثات والاجتماعات حول مختلف القضايا الأمنية

أجرى وزير الأمن الاسرائيلي بني غانتس مقابلة الليلة (الخميس) في المؤتمر الأمني ​​للمعهد الأمريكي ASPEN وقال إنه منذ توقيع "اتفاقيات إبراهيم" شاركت إسرائيل في مئات المحادثات والاجتماعات حول مختلف القضايا الأمنية بما في ذلك حرية الملاحة والتجارة والمجال الجوي. وكشف غانتس، الذي يزور واشنطن، في مقابلة، أن "إسرائيل شاركت في ما لا يقل عن 10 تدريبات متعددة الجنسيات مع دول المنطقة".

وأجرى غانتس المقابلة مع محرر مجلة أتلانتيك جيفري غولدبرغ، في جلسة بمناسبة مرور عامين على توقيع "اتفاقيات أبراهيم". "وقال غانتس "ان الامريكيين يبادرون لتوسيع العلاقات مع دول المنطقة أيضًا في القضايا الأمنية، وإنشاء ما نسميه الهندسة الإقليمية. وهذا يتكامل مع انتقال إسرائيل إلى سانتكوم (القيادة المركزية للجيش الأمريكي). واضاف "استطيع ان اقول لكم ان اسرائيل شاركت في عدة تدريبات مع دول المنطقة، معظمها تحت قيادة سانتكوم ".

وأوضح غانتس أن الولايات المتحدة تقود التنسيق بين الدول، بما في ذلك هذه التدريبات. وان الولايات المتحدة تساعدنا، ويسعدني أن هناك قادة في المنطقة يفهمون الفرصة التي لدينا للحفاظ على الأمن الإقليمي وحرية الملاحة والاقتصاد". بحسب ما تقرير نشره موقع "واينت الاسرائيلي".