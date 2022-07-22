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  • المرصد السوري: مقتل 7 أشخاص في غارة روسية في ريف إدلب شمال غرب سوريا

المرصد السوري: مقتل 7 أشخاص في غارة روسية في ريف إدلب شمال غرب سوريا

AFP

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صورة لمركبة دمرت جراء ما يُعتقد أنه غارة بطائرة بدون طيار على المشارف الشمالية الشرقية لمدينة إدلب شمال غرب سوريا التي يسيطر عليها المتمردون، 20 سبتمبر / أيلول 2021.
OMAR HAJ KADOUR / AFPصورة لمركبة دمرت جراء ما يُعتقد أنه غارة بطائرة بدون طيار على المشارف الشمالية الشرقية لمدينة إدلب شمال غرب سوريا التي يسيطر عليها المتمردون، 20 سبتمبر / أيلول 2021.

المرصد "مصابين وعالقين تحت الأنقاض بينهم نساء وأطفال جلهم نازحون من منطقة سهل الغاب بريف حماة"

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، "مقتل 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال أشقاء، جراء غارات شنتها طائرات حربية روسية استهدفت أطراف قرية اليعقوبية ومنزلاً في قرية الجديدة في ريف إدلب الغربي في شمال غرب سوريا".

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وفقد أيمن موزان (31 عاماً) أبناءه الثلاثة وابنته في الهجوم الذي دمّر منزله. وقال الوالد المفجوع وهو يبكي بحرقة لوكالة فرانس برس "رحل أولادي.. ماتوا، رحل أعزّ شيء على قلبي".

حصل الهجوم في الوقت الذي كان أيمن وأسرته نائمين في منزلهم في قرية الجديدة التابعة لجسر الشغور في ريف إدلب الغربي. وتحدث المرصد عن "مصابين وعالقين تحت الأنقاض بينهم نساء وأطفال" جلهم نازحون من منطقة سهل الغاب بريف حماة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "إن جميع الأطفال (القتلى) هم دون العاشرة من العمر".

ومنذ السادس من آذار/مارس 2020، يسري في مناطق سيطرة الفصائل في إدلب (شمال غرب) وأجزاء من محافظات مجاورة بينها ريف حلب الغربي وقف لإطلاق النار أعلنته موسكو حليفة دمشق وتركيا الداعمة للفصائل المقاتلة بعد هجوم واسع لقوات النظام دفع قرابة مليون شخص الى النزوح من المنطقة، وفق الأمم المتحدة.

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