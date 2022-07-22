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إسرائيل: الشرطة تحبط "هجوم بسكين" في البلدة القديمة بالقدس

i24NEWS

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الشرطة الاسرائيلية تحقق في عملية طعن في القدس
Twitter/Israel Hatzolahالشرطة الاسرائيلية تحقق في عملية طعن في القدس

"شوهد في قسم المراقبة الشرطية وهو يتتبع مصلين يهود بشكل مثير للشكوك. ويشتبه فيه بالتخطيط لارتكاب الطعن"

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية في المدينة القديمة بالقدس، الجمعة ، "شابا يبلغ من العمر 33 عاما مسلحا بسكين في البلدة القديمة، بعد أن شوهد في قسم المراقبة الشرطية وهو يتتبع مصلين يهود بشكل مثير للشكوك. ويشتبه فيه بالتخطيط لارتكاب اعتداء طعن.

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وفقا للتقارير الأولية، "كان الشاب (من القدس الشرقية) يعتزم تنفيذ هجوم طعن حوالي الساعة 5:30 صباحا ، والذي أحبطته الشرطة في وقت لاحق".و تم اعتقال المشتبه به من قبل ضباط حرس الحدود حيث ألقى خلاله بالسكين التي كانت في جيب سرواله وتم اقتياده للمزيد من التحقيقات"

وبحسب هيئة البث الرسمية الإسرائيلية"مكان: "ستطلب الشرطة اليوم من المحكمة تمديد فترة اعتقال المشتبه به" 

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