تركيا: اعتقال ثلاثة إيرانيين يشتبه في قيامهم بالتخطيط لهجمات ضد إسرائيليين في اسطنبول

"ليرتفع إلى سبعة عدد المواطنين الإيرانيين الذين حوكموا لنفس الوقائع منذ نهاية يونيو/جزيران"

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، أن الشرطة التركية اعتقلت ثلاثة إيرانيين يشتبه في قيامهم بالتخطيط لهجمات في تركيا ضد مواطنين إسرائيليين في اسطنبول.

ومن جهتها ذكرت قناة NTV التركية الخاصة أن "الإيرانيين الثلاثة اعتقلوا في 14 يوليو / تموز الجاريفي إطار الجزء الثاني من عملية لإحباط الهجمات التي تستهدف إسرائيليين في تركيا"، وأضافت"تم سجنهم أمس الخميس ليرتفع إلى سبعة عدد المواطنين الإيرانيين الذين حوكموا لنفس الوقائع منذ نهاية يونيو/جزيران"

وكانت إسرائيل قد دعت رعاياها في منتصف يونيو/ حزيران المنصرم إلى مغادرة تركيا على الفور بسبب "خطر حقيقي وفوري" من هجمات إيرانية، غير أنها عادت لتعلن في نهاية يونيو/حزيران المنصرم أنها خفضت مستوى التهديد لمواطنيها في اسطنبول.

وفي السياق قال وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد، اثناء زيارته لتركيا نهاية شهر حزيران / يونيو في أنقرة، حيث التقى بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو : "تم إنقاذ أرواح المواطنين الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة بفضل التعاون الدبلوماسي والأمني بين إسرائيل وتركيا".