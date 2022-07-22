إيرلندا: الحكم على جندية سابقة بالسجن 15 شهرا لانضمامها إلى تنظيم "داعش" في سوريا

كانت سميث قد ابدت رغبتها في العيش في ظل الشريعة والموت شهيدة.وعادت إلى العاصمة الإيرلندية

حكم القضاء الإيرلندي على جندية إيرلندية سابقة، بالسجن 15 شهرا لانضمامها إلى تنظيم "داعش" في سوريا، وقال القاضي إن "الجندية السابقة توجهت إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم "داعش" في سوريا، عن علم سابق بالموضوع"

وقال القاضي توني هانت خلال النطق بالحكم، الجمعة، إن "هناك خطرا ضئيلا أن تعاود سميث نشاطها"، ولكنه أشار إلى أنها "لم تبدِ أي ندم"

وكانت ليزا سميث (40 عاما) قد أدينت في مايو/أيار المنصرم، بالانتماء إلى "داعش" بين عامي 2015 و2019. ومثلت أمام المحكمة الجمعة مرتدية الحجاب الأسود، بعدما تركت الجيش في العام 2011.

خلال المحاكمة التي استمرت تسعة أسابيع، سعى الادعاء إلى تفصيل كيفية سفر ليزا سميث في العام 2015 إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم "داعش" بعد اعتناقها الإسلام.

وواجهت سميث عقوبة تصل إلى السجن ثماني سنوات لكن محاميها طالب بعدم إعادتها إلى السجن، موضحاً أنها كانت معتقلة في معسكرات في سوريا.

ومن جهة أخرى، "تمت تبرئتها من تهم تمويل منظمة إرهابية عبر التبرّع بمبلغ 800 يورو لأغراض إنسانية"، بحسب تعبيرها.

وكانت سميث قد حجّت إلى مكة في العام 2012، كما عبّرت على "فيسبوك" عن رغبتها في العيش في ظلّ الشريعة والموت شهيدة.وعادت سميث إلى العاصمة الإيرلندية في العام 2019 بعد سقوط آخر معقل لتنظيم "داعش" واعتُقلت لدى وصولها مع ابنتها الصغيرة إلى مطار دبلن.