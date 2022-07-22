تقرير: قائد الحرس الثوري الإيراني قام بزيارة سرية إلى سوريا الأسبوع المنصرم

القناة الإسرائيلية12:هذا دليل آخر على الاحتكاك القائم بين الإيرانيين ونظام الأسد الذي يحاول إعادة بناء البلاد"

كشفت قناة العربية السعودية، الجمعة ، أن قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، قام بزيارة سرية إلى سوريا الأسبوع المنصرم، قبل نحو أسبوع من الهجوم المنسوب إلى إسرائيل بالقرب من دمشق ليلة الخميس.

وبحسب المصادر ، فإن زيارة سلامي تهدف إلى تعزيز ترسخ إيران في الأراضي السورية، ومناقشة "الموقف العدائي" للحكومة السورية تجاه "الجماعات الموالية لإيران". وبحسب التقرير ، ترفض إيران إجلاء قواتها من القواعد السورية بدعم من مسؤولين عسكريين سوريين.

وبحسب القناة الإسرائيلية (12) فإن "هذا دليل آخر على الاحتكاك القائم بين الإيرانيين ونظام الأسد الذي يحاول إعادة بناء البلاد، وكذلك دليل على فشل رؤية قاسم سليماني ، التي قضت عليها القوات الأمريكية عام 2020 والتي دعا إلى إقامة إيران في قواعد الجيش السوري"

وفي السياق أسفر هجوم الليلة المنصرمة بالقرب من دمشق عن مقتل ثلاثة جنود سوريين وإصابة سبعة آخرين في غارة جوية. وقال مصدر سوري إن "إسرائيل هاجمت مواقع للميليشيات الموالية لإيران في منطقة السيدة زينب بريف دمشق"، وأفادت وسائل الإعلام الرسمية في البلاد أن "منظومات دفاعية تم تفعيلها في أعقاب هجوم دوي فيه. وسمع دوي انفجارات"

وتأتي الزيارة والهجوم على سوريا على خلفية الإدانة المشتركة من قبل روسيا وإيران وتركيا في وقت سابق هذا الأسبوع للهجمات المنسوبة لإسرائيل في سوريا.