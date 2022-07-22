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الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود السورية ويعتقل المتسلل

i24NEWS

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وصول المركبات إلى معبر جابر الحدودي بين الأردن وسوريا (معبر نصيب في الجانب السوري) في محافظة المفرق الأردنية.
Khalil MAZRAAWI / AFPوصول المركبات إلى معبر جابر الحدودي بين الأردن وسوريا (معبر نصيب في الجانب السوري) في محافظة المفرق الأردنية.

"تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى ضبط المتسلل وبحوزته كمية من الأسلحة والذخيرة واعتقال المتسلل"

أعلن الجيش الأردني في بيان، اليوم الجمعة، عن "إحباط محاولة تسلل وتهريب أسلحة وذخيرة من سوريا إلى أراضي المملكة، مشيرا إلى أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى ضبط المتسلل وبحوزته كمية من الأسلحة والذخيرة". وقال إنه "تم تحويله (المتسلل) والمضبوطات إلى الجهات المختصة".

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وذكر الجيش في البيان أن المنطقة العسكرية الشمالية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري، أحبطت فجر الجمعة محاولة تسلّل وتهريب على إحدى واجهاتها. وأكد أن "القوات المسلحة ماضيةٌ في التعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود".

وكان الأردن أعلن منذ يونيو/حزيران المنصرم، إحباط محاولات تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخيرة على حدوده الشمالية مع سوريا.

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