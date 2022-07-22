مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "برنامج إيران النووي يتقدم بسرعة"

"إذا تم التوصل إلى اتفاق سيكون من الصعب للغاية بالنسبة إلي أن أُعيد بناء الأحجية، بوجود كل تلك الفترة من العمى

صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي لصحيفة "ألبايس" الإسبانية، أن "برنامج إيران النووي يتقدم بسرعة" موضحا "إذا تم التوصل إلى اتفاق سيكون من الصعب للغاية بالنسبة إلي أن أُعيد بناء الأحجية، بوجود كل تلك الفترة من العمى الإجباري".

وأكد غروسي، أن "إعادة بناء هذه الأحجية بالأجزاء المفقودة والناقصة بسبب غياب المراقبة من الوكالة، «ليس مستحيلاً، لكنه سيتطلّب مهمة بالغة التعقيد، وربما بعض الاتفاقات المحددة".واضاف"تحتاج الوكالة إلى إعادة بناء قاعدة بيانات، فمن دونها سيتأسّس أي اتفاق على أساس هشّ للغاية، إذا لم نعرف ما الموجود هناك"، وتسائل"كيف يمكننا أن نحدد كمية المواد التي نصدرها وعدد أجهزة الطرد المركزي التي سنتركها من دون استخدام؟"

ولدى سؤاله عن تقرير نشرته وكالة رويترزعن تصعيد إيران لأنشطة تخصيب اليورانيوم أكثر باستعمال معدّات متقدمة في منشأة فوردو تحت الأرض، قال غروسي: "التقدم الفني للبرنامج الإيراني مستقر"

وكانت إيران قد بدأت، في يونيو/حزيران المنصرم، بإزالة كل معدّات المراقبة وكاميرات الوكالة، التي وُضعت بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى العالمية. آنذاك، اعتبر غروسي أنّ الأمر قد يشكّل "ضربة قاتلة لفُرص إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة منه عام 2018"