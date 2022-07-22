وزيرا العدل والتعاون الإقليمي الإسرائيليان يزوران المغرب وتوقيع"اتفاق مهم حول التعاون القضائي"

يتم خلالها توقيع "اتفاق مهم حول التعاون القضائي" بين البلدين، فضلا عن اجتماعات مع وزراء ومسؤولين مغاربة كبار.

أعلن مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط، اليوم الجمعة، أن وزيرا العدل والتعاون الإقليمي الإسرائيليان، عيساوي فريج وجدعون ساعر، بزيارة إلى المغرب بدءا من الأحد والاثنين الوشيكين، يرتقب أن يتم خلالها توقيع "اتفاق مهم حول التعاون القضائي" بين البلدين، فضلا عن اجتماعات مع وزراء ومسؤولين مغاربة كبار.

وقال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط في بيان إن وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج سيصل الأحد إلى المغرب في زيارة تستمر حتى الخميس، "سيعقد خلالها اجتماعات رسمية مع وزراء ومسؤولين حكوميين مغاربة".ويرافق فريج وفد من الصحافيات الإسرائيليات الاعضاء في منتدى يسعى إلى "دعم الحوار بين النساء الصحافيات في المنطقة"، بحسب ما أضاف البيان.

وسيبدأ وزير العدل جدعون ساعر زيارة عمل للمغرب، الإثنين الوشيك تستمر حتى الخميس، يرتقب أن يتم خلالها توقيع "اتفاق مهم حول التعاون القضائي" بين البلدين، فضلا عن اجتماعات مع وزراء ومسؤولين مغاربة كبار.

تأتي زيارة الوزيرين الإسرائيليين إلى المغرب في سياق تكثيف البلدين تعاونهما منذ استئناف علاقاتهما الدبلوماسية أواخر العام 2020، وذلك بموجب اتفاق ثلاثي نص أيضا على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، قد زار المغرب، الإثنين المنصرم وامتدت إلى أمس الخميس، تضمنت خصوصا محادثات حول إقامة مشاريع في الصناعات الدفاعية بالمغرب، والتعاون العسكري والاستخباراتي.