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إيران: مقتل 15 شخصا على الأقل جراء سيول في جنوب البلاد

i24NEWS - AFP

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صبي يحمل العلم الإيراني أمام برج نصب آزادي (الحرية) في مسيرة للاحتفال بالذكرى 41 للثورة الإسلامية ، في طهران ، إيران ، الثلاثاء ، 11 فبراير 2020
(AP Photo/Vahid Salemi)صبي يحمل العلم الإيراني أمام برج نصب آزادي (الحرية) في مسيرة للاحتفال بالذكرى 41 للثورة الإسلامية ، في طهران ، إيران ، الثلاثاء ، 11 فبراير 2020

تسببت أمطار غزيرة الى وقوع سيول في عدد من مناطق وبلدات محافظة فارس بجنوب إيران

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، أنه قتل 15 شخصا على الأقل ولا يزال ثمانية في عداد المفقودين  بسبب سيول شهدتها مناطق في جنوب إيران أمس الجمعة.

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وأكدت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"  نقلا عن المدير العام لإدارة الأزمات في المحافظة خليل عبداللهي، أنه تسببت أمطار غزيرة الى وقوع سيول في عدد من مناطق وبلدات محافظة فارس بجنوب إيران، ما تسبب "بمقتل 15 شخصا على الأقل وفقدان ثمانية".

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وقال عبداللهي: "تسببت أمطار غزيرة في مدينة استهبان قرب سلطان شهباز في حدوث سيول من سد رودبال"، مضيفا : "فور وقوع السيول، توجهت فرق الإغاثة والإنقاذ إلى موقع الحادث لتقديم المعونة للمنكوبين"، حسب موقع سكاي نيوز عربية .

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