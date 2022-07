إيران: مقتل 15 شخصا على الأقل جراء سيول في جنوب البلاد

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، أنه قتل 15 شخصا على الأقل ولا يزال ثمانية في عداد المفقودين بسبب سيول شهدتها مناطق في جنوب إيران أمس الجمعة.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" نقلا عن المدير العام لإدارة الأزمات في المحافظة خليل عبداللهي، أنه تسببت أمطار غزيرة الى وقوع سيول في عدد من مناطق وبلدات محافظة فارس بجنوب إيران، ما تسبب "بمقتل 15 شخصا على الأقل وفقدان ثمانية".