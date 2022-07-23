إسرائيل: مقتل شخص وإصابة 15 آخرين في أعمال عنف نهاية الأسبوع

قال مسعف نجمة داود الحمراء مرشد جبالي "السيارة بأكملها كانت مغطاة بالدماء واخترقت العديد من الرصاصات"

تسببت أعمال العنف التي اندلعت في نهاية الأسبوع في البلدات العربية في جميع أنحاء إسرائيل، عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين، من بينهم طفلان وذلك في "حالات غير عادية من العنف الشديد في المجتمع العربي".

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن مهند عراكي قتل بالرصاص أمس الجمعة، في سيارته بوسط اسرائيل، مشيرة إلى أن "ابنه البالغ من العمر 10 سنوات أصيب بجروح متوسطة وأن قريبه البالغ من العمر ستة أعوام في حالة خطيرة"، ولا تزال السلطات تبحث عن المشتبه بهم.

وفي نفس السياق، قال مسعف نجمة داود الحمراء مرشد جبالي "السيارة بأكملها كانت مغطاة بالدماء واخترقت العديد من الرصاصات هيكلها

ومن جانب آخر، في حادث إطلاق نار منفصل في نفس اليوم، أصيب خمسة رجال بجروح متوسطة إلى طفيفة عندما وصل مسلح إلى جنازة بمدينة عربية بالقرب من الضفة الغربية، حيث شرع في إطلاق النار بشكل عشوائي، بحسب شهود عيان.

وجاء في بيان للشرطة أن هذه الحوادث كانت "حالات غير عادية من العنف الشديد في المجتمع العربي ، والتي سيتم التحقيق فيها كأولوية قصوى".

وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إلى أنه منذ بداية عام 2021 ، قُتل 52 شخصًا في المجتمع العربي في إسرائيل بسبب العنف.