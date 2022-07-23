وزير الخارجية الجزائري يصل إلى العراق في إطار التحضير للقمة العربية المقبلة

تم خلال اللقاء الاتفاق على روزنامة الاستحقاقات الثنائية المقبلة، لاسيما عقد الدورة الرابعة عشرة

أكد بيان للخارجية الجزائرية، أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، مساء الجمعة، في زيارة عمل تدوم يومين، التقى خلالها نظيره العراقي فؤاد محمد حسين، لبحث ملفات تعاون سياسي وقضايا العمل العربي المشترك، تحضيراً للقمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وبحسب البيان فإن الوزير العراقي فؤاد محمد حسين، جدد دعم بلاده للجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل ضمان التحضير الأمثل للقمة العربية المرتقبة بالجزائر، حسب موقع العربي الجديد.

وأعرب الوزير العراقي عن التزام العراق بـ"المساهمة الفعلية في إنجاح هذا الموعد العربي الهام عبر بلورة مخرجات طموحة تكون في مستوى تطلعات الشعوب العربية". كما أثنى محمد حسين على المساعي الحميدة التي تقوم بها الجزائر لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على روزنامة الاستحقاقات الثنائية المقبلة، لاسيما عقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة الجزائرية-العراقية، وكذا تبادل الدعم لترشيحات البلدين في الهيئات الدولية والإقليمية، وإجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي، وتحيين الإطار القانوني مع التأكيد على أهمية إدراج مجالات جديدة للشراكة، بما في ذلك قطاعا الطاقة والصناعة الصيدلانية.

وفي نفس السياق، عبّرت الجزائر والعراق بحسب التقرير عن "توافقات سياسية قائمة بينهما، بشأن تعزيز دور العمل العربي المشترك في الدفاع عن المصالح العليا للأمة العربية وقضاياها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية" مؤكدين على مواصله عمل "مجموعة الاتصال العربية الوزارية لمهماتها باطار الموقف العربي المشترك الذي يستند على مبادئ عدم الانحياز والرغبة الجادة في المساهمة والجهود الدولية التي تستهدف إنهاء الأزمة بالطرق السلمية".