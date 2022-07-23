حاخام يهودي لـ I24NEWS : الإمارات أصبحت موطنا لعدد متزايد من السكان اليهود

قال إيلي العبادي، إن "الصفقة كان لها أيضًا تأثير إيجابي على حياة الجالية اليهودية في الإمارات"

أكد الحاخام الأكبر للمجلس اليهودي الإماراتي، إيلي العبادي، في تصريح له لـ I24NEWS أن الجالية اليهودية في الإمارات العربية المتحدة قد نمت بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين.

واستلم العبادي منصبه في دولة الإمارات، مباشرة بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم في عام 2020، وأدت صفقة التطبيع التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، بما في ذلك الإمارات، إلى زيادة قياسية في التعاون التجاري والدفاعي.

وقال إيلي العبادي، إن "الصفقة كان لها أيضًا تأثير إيجابي على حياة الجالية اليهودية في الإمارات"، مضيفا، "عندما وصلت ربما كان هناك أقل من 200 يهودي يعيشون هنا... والآن لدينا 600 إن لم يكن أكثر من اليهود الذين يعيشون في الإمارات".

وتابع العبادي، "لدينا أكثر من خمسة إلى ستة مطاعم كوشير، والعديد من أماكن الصلاة في جميع أنحاء البلاد"، مشيدًا بالحكومة والسلطات المحلية في البلاد على ترحيبها بهذه التغييرات.

وأردف العبادي، وهو أيضًا حاخام في رابطة الجاليات اليهودية في الخليج "إن أفضل طريقة لمصادقة دول لم نكن أصدقاء لهم من قبل لأي قضية وأسباب سياسية أو غيرها هي التعرف عليهم، واحترام قواعدهم ودينهم، وإعطاء الاحترام المناسب لتقاليدهم".

وأشار العبادي إلى أنه أوصى وزارة الخارجية الإسرائيلية ووكالات السفر في إسرائيل بإعداد "قائمة بما يجب فعله وما لا يجب فعله" للسياح الإسرائيليين الذين يأتون إلى الإمارات، لتجنب الوقوع في الأخطاء.