60 قتيلاً منذ بداية العام جراء العنف داخل المجتمع العربي في اسرائيل

قُتل 60 شخصًا في المجتمع العربي منذ بداية عام 2022.

مهند عراقي البالغ من العمر 43 عامًا هو الرجل الذي قُتل بالرصاص الليلة الماضية (الجمعة) في مدينة الطيرة وسط اسرائيل، أمام نجله وابن أخيه، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 10 أعوام، والذين أصيبوا أيضًا في الحادث وتم نقلهم الى المستشفى. عراقي وهو ثالث ضحية جريمة قتل خلال اليومين الماضيين والتاسع منذ بداية يوليو\تموز الجاري. وقُتل 60 شخصًا في المجتمع العربي منذ بداية عام 2022.

أجرى قائد لواء المركزآفي بيتون ليلة الجمعة تقييماً للوضع في مسرح جريمة القتل في الطيرة، وفي نهاية الأمر أمر أن يجري التحقيق من قبل الوحدة المركزية. إضافة إلى ذلك، فُتح تحقيق في حادث إطلاق النار الليلة الماضية في بيت عزاء في كفر قاسم، والذي أصيب خلاله خمسة أشخاص بجروح طفيفة ومتوسطة، وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج في مستشفى بيلينسون في مدينة بيتاح تكفا.

استمرت حوادث العنف في التزايد خلال الليلة الماضية، بعد فترة وجيزة من منتصف الليل تلقت نجمة داود الحمراء بلاغًا عن حادثة عنف في قرية الزرازير في شمالي البلاد. وقدمت الفرق الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث العلاج الطبي لستة مصابين بجروح مخترقة وكدمات، بما في ذلك رجل يبلغ من العمر 52 عامًا ورجل يبلغ من العمر 50 عامًا تم إجلاؤهم إلى مستشفى رامبم في حيفا بحالة خطيرة بالاضافة لرجل يبلغ من العمر 25 عامًا في حالة متوسطة وثلاثة أشخاص آخرين اصيبوا اصابة طفيفة.

وقُتل شخصان في الليلة بين الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع. وأصيب المواطن أحمد فاخوري 23 عاما، من سكان مدينة الناصرة، برصاصة داخل مخبز بالمدينة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهناك أعلنت وفاته. كما قتل أنس بكري، 22 عاما، من قرية البعنة في الجليل.

وقالت جمعية مبادرات أبراهام أن من بين 60 عربيًا فقدوا حياتهم في عام 2022 في ظروف تتعلق بالعنف والجريمة، 58 منهم مواطنون واثنان ليسوا مواطنين اسرائيليين. من بين الضحايا، قُتل 50 بالرصاص، 35 منهم دون سن 30، و 6 منهم نساء.