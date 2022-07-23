تقرير: تفاصيل جديدة عن الإيرانيين المعتقلين في اسطنبول

فرقة الاغتيال الإيرانية تابعت ثلاثة سياح إسرائيليين وخططت لاغتيالهم في غرفة الفندق في ميدان تقسيم

كشفت وسائل إعلام تركية، عن مزيد من التفاصيل حول اعتقال مواطنين إيرانيين في اسطنبول يوم أمس (الجمعة). وبحسب التقرير، فإن فرقة الاغتيال الإيرانية تابعت ثلاثة سياح إسرائيليين وخططت لاغتيالهم في غرفة الفندق في ميدان تقسيم حيث كانوا يقيمون، مقابل دفع 35 ألف دولار من السلطات الإيرانية.

وألقي القبض على أربعة من العملاء الإيرانيين مساء 17 حزيران/ يونيو من قبل قوات الأمن التركية. في الوقت نفسه، تدعي إيران أنه تم إلقاء القبض على شبكة تجسس كانت على اتصال بالموساد. بحسب ما نشر موقع "كان" الاسرائيلي.

كما وتم القبض على ثلاثة عملاء آخرين في العملية التي جرت مساء يوم 14 يوليو/ تموز، قبل حوالي أسبوع ونصف. تم تنفيذ الغارة في مركزين في نفس الوقت، في اسطنبول وفي مدينة يالوفا المجاورة. وتم القبض على العملاء بالقرب من الفندق بعد أن هربوا عبر نافذة إحدى الغرف.

وهذه عملية أخرى تأتي في إطار التحقيق الذي بدأ الشهر الماضي باعتقال الخلية الإيرانية. في الشهر الماضي، ذكرت وسائل الإعلام التركية أن قوات الأمن والاستخبارات التركية أحبطت خطة لاختطاف سفير إسرائيلي سابق وزوجته وإيذاء إسرائيليين آخرين. واعتقل في المداهمة عشرة إيرانيين وأتراك وبحوزتهم أسلحة.