الجيش الإسرائيلي: تبادل إطلاق النار خلال مواجهات أدى إلى مقتل فلسطينيين أمس أثناء تحصنهم في أحد المنازل بنابلس

انطلقت أمس عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك والجيش الإسرائيلي، عملت القوات الإسرائيلية من خلالها لساعات طويلة ضد عدد من المسلحين الفلسطينيين الذين تحصنوا داخل منزل في البلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية.

وأفيد أن قوة دوفدفان الإسرائيلية تبادلت إطلاق النار مع فلسطينيين في القصبة أمس قرب نابلس خلال عملية اعتقال مطلوبين فلسطينيين ما أدى إلى مقتل عدد غير مؤكد من الفلسطينيين وإصابة نحو تسعة آخرين على نحو متفاوت، بحسب ما أفاد الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد.

وخلال العملية، وقع تبادل لإطلاق النار بين قوات الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين المسلحين، ما أسفر عن وقوع إصابات قاتلة وسط عدد من المسلحين الفلسطينيين، وضبطت في إحدى شقق المطلوبين وسائل قتالية من بينها بنادق ومسدسات.

وتعرضت وحدة الجيش أثناء العملية لإلقاء الحجارة وإلقاء المتفجرات وإطلاق نار من قبل المسلحين، كما استخدمت قوات الجيش وسائل لتفريق المتظاهرين وإطلاق النار.

وفي حين ما زال غير واضح عدد الفلسطينيين القتلى إلا أن وزارة السلطة الفلسطينية أعلنت مقتل اثنين إضافة إلى تسعة مصابين. أما إسرائيليا فتتضارب الأنباء عن عدد القتلى، فيما أعلن واينت عن أربعة قتلى فلسطنيين والقبض على اثنين من المطلوبين تم اقتيادهما للتحقيق.

يشار إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية بالتعاون مع الشاباك والجيش تعمل بشكل وثيق في مناطق الضفة الغربية بإطار عملية "كاسر الأمواج" التي انطلقت في أعقاب عمليات عدائية متزايدة على نحو خطير داخل المدن الإسرائيلية في الأشهر القليلة الماضية حصدت أرواح 11 مدنيا.