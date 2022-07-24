الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب بحرية ليلا على الحدود بين مصر وقطاع غزة

شوهد القارب يدخل منطقة محظور الدخول إليها أو الصيد فيها وهو ما يعتبر انتهاكًا للتعليمات الأمنية وأوامر الذراع

رصدت وحدة المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي ليلة أمس السبت، قاربًا فلسطينيا يغادر مصر باتجاه قطاع غزة، وشوهد القارب يدخل منطقة محظور الدخول إليها أو الصيد فيها، وهو ما يعتبر انتهاكًا للتعليمات الأمنية وأوامر الذراع البحري.

ووجه مقاتلو الوحدة البحرية الإسرائيلية لركاب القارب النداء بالتوقف، دون أن يلمحوا استجابة فأطلقوا النار وفقًا للتعليمات المتعلقة بفتح النار. وقفز ركاب القارب إلى المياه سابحين، باتجاه شاطئ القطاع. وتم العثور عند تفتيش القارب على معدات كانت في طريقها إلى تنظيم حماس.

وتم الكشف في مطلع شهر أيار/مايو من العام الجاري من طرف الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" عن إحباط عملية تهريب بحرية الى قطاع غزة، تضمنت أسلحة كانت مخصصة لـ"كتائب القسام"-الذراع العسكري لحركة حماس.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية "13" فإن القوات البحرية اعتقلت بفضل المعلومات الاستخباراتية ثلاثة أشخاص متورطين بالعملية خرجوا في ساعات الليل من شواطئ غزة في رحلة بحرية تجاه المنطقة البحرية مقابل شواطئ غزة بالقرب من مصر، وحاولوا اجتياز المياه البحرية الإقليمية المصرية حيث تم اعتقالهم.