العاهل الأردني يتهم جماعات إيرانية مسلحة بمحاولة زعزعة الأمن في المملكة

تحدث الملك الأردني عن ضرورة إقامة منظومة عمل دفاعي مؤسسي عربي لمواجهة مصادر التهديد المشتركة

صرح العاهل الأردني الأحد خلال زيارته إلى لندن بأن المملكة تواجه هجمات بصورة منتظمة من جماعات مسلحة لها علاقة بإيران، معبرًا عن أمله في "تغير سلوك طهران"، بحسب النشر في موقع نبض.

وتحدث الملك الأردني في مقابلة مع صحيفة "الرأي" الأردنية الرسمية عن "عمليات تهريب السلاح والمخدرات التي تستهدفنا كما تستهدف الأشقاء وعن ضرورة إقامة منظومة عمل دفاعي مؤسسي عربي لمواجهة مصادر التهديد المشتركة".

وأضاف "لذا نأمل أن نرى تغيرا في سلوك إيران، ولا بد أن يتحقق ذلك على أرض الواقع لأن في ذلك مصلحة للجميع في المنطقة، بما في ذلك إيران والشعب الإيراني".

وتابع "لا نريد توترا في المنطقة، والأردن وكل الدول العربية تريد علاقات طيبة مع إيران مبنية على الاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها"، مؤكدا أن "الحوار هو السبيل لحل الخلافات".

ورأى الملك عبد الله أن "المنطقة ليست بحاجة لمزيد من الأزمات والصراعات، بل إلى التعاون والتنسيق" وشدد على أن الأردن دومًا ينادي بمد جسور التعاون بدلا من بناء الأسوار والحواجز وهو معني بأمن المنطقة".

يذكر بأن قناة "الجزيرة" القطرية أفادت بأن الأردن ينفي أي نية للانضمام إلى تحالف عسكري يشمل إسرائيل، وبحسب التقرير، فإن وزير الخارجية أيمن الصفدي شدد بمقابلة مع القناة خلال زيارته لقطر بأنه "لايوجد عرض من هذا القبيل، والأردن لن يكون في مثل هذا التحالف، الموضوع ليس أيضا على جدول أعمال الزيارة التي يجريها الرئيس الأمريكي جو بايدن الى المنطقة في تموز/يوليو القادم".