لابيد حول قضية الوكالة اليهودية:"حدث خطير سيؤثر على علاقاتنا مع روسيا"

وزارة القضاء الروسية امر بالعمل على بدء الاجراءات القانونية لإغلاق الوكالة اليهودية في روسيا

اجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم خلال اجتماعا خاصا لوزراء ومسؤولين بالوكالة اليهودية ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي قبل خروج بعثة إسرائيلية الى موسكو في إطار المحاولة لمعالجة قضية إغلاق الوكالة اليهودية في روسيا.

وبحسب موقع "معاريف صرح لابيد خلال الاجتماع إن "العلاقات مع روسيا هامة بالنسبة لإسرائيل، الجالية اليهودية في روسيا كبيرة وهامة ويتم الحديث عنها بكل حديث سياسي مع النظام في موسكو. إغلاق مكاتب الوكالة سيكون حدثا خطيرا، له تأثير على العلاقات". وأمر لابيد البعثة القانونية أن تكون جاهزة للخروج فورا الى موسكو بعد الحصول على الموافقة الروسية على إجراء المباحثات، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق أقصى قدر من الحوار السياسي حول دفع حوار سياسي بالموضوع.

وبحسب الموقع شارك في هذا الاجتماع عدد كبير من المسؤولين بينهم : وزيرة الهجرة والاستيعاب، وزير البناء والإسكان ووزير المالية، الى جانب المدير العام لديوان رئيس الحكومة، المدير العام لوزارة الخارجية ونائب قسم اوروبا آسيا، نائب رئيس مجلس الأمن القومي ونائب رئيس مجلس الأمن القومي للسياسة الخارجية، وايضا ممثلون عن الوكالة اليهودية.

وبحسب الصحيفة فإن المستوى السياسي يفهم أن الحديث يدور عن حدث معقد جدا يتجاوز كثيرا القضية القانونية، ويمكنه أن يتواصل ويكون أكثر تعقيدا. وبحث مسؤولين في روسيا، فإن قرار إغلاق الوكالة يعتبر إشارة من الكرملين بأن لموقف إسرائيل من الحرب في أوكرانيا سيكون ثمن يمس بالعلاقات المتبادلة بين البلدين. حاليا تقرر التركيز على النقاش الذي سيجري حول الموضوع في المحكمة في موسكو الخميس القادم.

في إسرائيل يقدرون أنه في حال انه في نهاية الأمر استكملت عملية إغلاق الوكالة ، النتيجة ستكون ليس تنظيم جديد للوكالة فحسب، انما حاجة فورية بالاستعداد وتعزيز سلطة السكان. حاليا يوجد دور كبير لمواطنين روس وصلوا الى اسرائيل منذ اندلاع الحرب في اوكرانيا والذين حددوا دورا في سلطة السكان للحصول على مكانة قادم جديد. الازدحام كبير جدا وفي حال إغلاق الوكالة اليهودية سيتضاعف.