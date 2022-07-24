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سلاح الجو الإسرائيلي يجري تدريبا دوليا مشتركا مع إيطاليا على طائرات F35I الإسرائيلية وطائرات F35 المقاتلة

i24NEWS

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Israeli airforce
JACK GUEZ / AFPIsraeli airforce

أضاف البيان، "تعتبر التدريبات علامة بارزة في إقامة مزيد من التعاون بين الجيوش"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ اليوم تدريبات جوية مشتركة مع سلاح الجو الإيطالي أطلق عليها اسم "درع البرق

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وقال الجيش في بيان له، إن عدة طائرات إسرائيلية من طراز F-35I "Adir" انطلقت من قاعدة نيفاتيم الجوية ستطير جنبًا إلى جنب مع أربع طائرات F-35 الإيطالية، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأضاف البيان، "تعتبر التدريبات علامة بارزة في إقامة مزيد من التعاون بين الجيوش، مع تعزيز العلاقة الفريدة بين البلدين"، مؤكدا أنه "ستساهم هذه العملية في تحسين الكفاءة التشغيلية لمجموعة F-35I Adir وتوسيع قدراتها لتشمل سيناريوهات تشغيلية محتملة".

وشاركت على مدار العامين الماضيين، الطائرات F-35 الإسرائيلية في العديد من التدريبات الدولية التي ركزت على المقاتلة الشبح.

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