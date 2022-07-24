رئيس السلطة الفلسطينية يلتقي بملك الأردن لبحث العلاقات الثنائية

وأضافت الوكالة، أن الزعيمين التقيا في العاصمة الأردنية عمان لمناقشة "التطورات السياسية الأخيرة في فلسطين"

أكدت وكالة الأنباء وفا الفلسطينية، اليوم الأحد، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، عقد اجتماعا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

وأضافت الوكالة، أن الزعيمين التقيا في العاصمة الأردنية عمان لمناقشة "التطورات السياسية الأخيرة في السلطة الفلسطينية"، كما أطلع عباس نظيره على التحديات التي يواجهها الفلسطينيون "نتيجة استمرار الجرائم الإسرائيلية". على حد تعبير البيان.

وأردف البيان، أن "الزعيمين ناقشا العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين، فضلا عن آخر التطورات السياسية في المنطقة"، مضيفا أن "الرئيس عباس والملك عبدالله اتفقا على مواصلة التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

ومن جانبه، شكر عباس الملك عبد الله الثاني على مناصرته لحقوق الشعب الفلسطيني في القمم الدولية. كما ناقشا الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، والتي أكدت على أهمية حل القضية الفلسطينية وفق القانون الدولي.

وأكد الملك عبد الله الثاني التزام بلاده بالقضية الفلسطينية وتجاه الشعب الفلسطيني "لنيل حقوقه العادلة والمشروعة".

وكان عباس قد إلتقى الأسبوع الماضي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

في وقت سابق من يوليو/تمّوز، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد فرنسا في أول رحلة له إلى الخارج بعد توليه منصبه، وقال إنه "لا يخطط لإجراء محادثات مع عباس، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال تمامًا".