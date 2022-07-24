إسرائيل: نظام التعليم يعاني من نقص حوالي 6000 معلم

قالت رئيسة النقابة: "لا يوجد عدد كاف من المدرسين، حيث يهربون من الميدان بسبب الرواتب والظروف المروعة".

أكدت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن إسرائيل تعاني حاليًا من عجز يقارب 6000 مدرس، معظمهم في المؤسسات التعليمية في وسط البلاد، وذلك قبل ستة أسابيع فقط من افتتاح الموسم الدراسي الجديد.

وقالت وزيرة التربية والتعليم يفعات شاشا بيتون: "نحن في خضم ذروة نقص الموارد البشرية الذي ازداد سوءًا في السنوات الأخيرة وهذا يعرض بشكل خطير مستقبل نظام التعليم في إسرائيل".

وبحسب البيانات الصادرة عن الوزارة، فقد 5671 عمله، وعند التقسيم حسب مستوى الدراسة، يوجد النقص الأكبر في المدارس الابتدائية حيث بلغ 2351 معلمًا.

هناك نقص في 1495 معلمًا، 871 مدرسًا للغة الإنجليزية و 352 مدرسًا للرياضيات و 329 مدرسًا للغة العبرية. من حيث الموقع ، تشهد منطقة تل أبيب أكبر نقص، وفقًا للبيانات الجديدة - 1847.

في الصفوف الأقدم ، هناك نقص في 1245 مدرسًا ؛ في مجال التربية الخاصة ، هناك نقص في 1103 معلمين ؛ في المدرسة الإعدادية هناك نقص في 855 معلماً ورياض الأطفال مفقودة 117 معلماً.

يلي ذلك مركز إسرائيل ، مع نقص في 1642 مدرسًا. في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة ، هناك نقص في 948 مدرسًا ؛ في منطقة حيفا نقص في 457 معلما. في منطقة القدس ، هناك نقص في 305 مدرس. في الجنوب هناك نقص في 340 معلما وفي الشمال هناك نقص في 132 معلما.

وفي نفس السياق، قالت نقابة المعلمين ردا على البيانات "نظام التعليم في إسرائيل في حالة انهيار". "منذ سنوات ونحن ندين النقص الشديد الذي نعاني منه.

وقالت رئيسة النقابة يافا بن دافيد: "لا يوجد عدد كاف من المدرسين، حيث يهربون من الميدان بسبب الرواتب والظروف المروعة".