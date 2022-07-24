وزير الخارجية الجزائري يصل إلى دمشق في زيارة رسمية تدوم يومين

ختم البيان بالإشارة إلى أنه من المنتظر أن يتم استقبال الوزير لعمامرة من قبل السلطات العليا السورية

وصل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تدوم يومين في إطار التحضيرات للقمة العربية التي ستحتضنها بلاده في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وقال بيان للخارجية الجزائرية، "بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة بالعاصمة السورية دمشق في زيارة عمل تدوم يومين"، مضيفا أن "وزير الخارجية السوري فيصل المقداد كان في استقبال رمطان لعمامرة بمطار دمشق الدولي"، حسب مأفادت به وكالة الأناضول للأنباء.

وأشار البيان إلى أن زيارة وزير الخارجية إلى دمشق تأتي "في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى الجزائر مؤخرا للمشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ60 لاسترجاع الجزائر استقلالها الوطني، والتي حظي خلالها باستقبال من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فضلا عن جلسة العمل التي جمعته مع الوزير لعمامرة".

وختم البيان بالإشارة إلى أنه من المنتظر أن يتم استقبال الوزير لعمامرة من قبل السلطات العليا السورية، كما سيجري مباحثات مع نظيره فيصل المقداد.

والجزائر تعد بين الدول العربية التي رفضت قطع علاقاتها مع سوريا مع بداية الأزمة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، كما تحفظت على قرار تعليق عضوية دمشق في الجامعة العربية عام 2011.

وسبق للعمامرة أن صرح بأن بلاده لا تمانع في عودة سوريا إلى الجامعة، لكنه ربط ذلك بحدوث توافق عربي بشان الملف