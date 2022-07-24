بحسب الاستطلاع حزب "يمينا" برئاسة آييلت شاكيد لا يتجاوز نسبة الحسم

أظهر استطلاع انتخابي لهيئة البث الرسمية "كان" بأن الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو يواصل تعزيز قوته، في حين سجلت القائمة التي تجمع بين بيني غانتس وغدعون ساعر تراجعا، بينما حزب "يمينا" برئاسة آييلت شاكيد لا يتجاوز نسبة الحسم

بحسب الاستطلاع فإن الليكود يحصل على 35 مقعدا، في حين "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد يحصل على 22 مقعدا، القائمة التي تجمع بين ’كاحول لفان’ و’تكفا حداشا’ تحصل على 12 مقعدا.

’الصهيونية الدينية’ برئاسة بتسلئيل سموترتيش مع 10 مقاعد ، حزب ’شاس’ مع 8 مقاعد، أما ’يهدوت هتوراة’ يحصل على 7 مقاعد، حزب ’العمل’ برئاسة ميراف ميخائيلي مع 6 مقاعد، القائمة المشتركة تحصل على 6 مقاعد.

في حين يحصل كل من حزب ’ميرتس’ اليساري و’يسرائيل بيتنو’ على 5 مقاعد لكل واحد منهما، والقائمة الموحدة برئاسة منصور عباس تحصل على 4 مقاعد، في حين أن حزب ’يمينا’ برئاسة آييلت شاكيد لا يتجاوز نسبة الحسم ويحصل على 1.6%.

ووفقا لتقسيم الكتل فإن :"كتلة اليمين-حريديم مع 60 مقعدا، في حين أن كتلة اليسار-مركز تحصل على 54 مقعدا، والقائمة المشتركة على 6 مقاعد.