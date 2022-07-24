الضفة الغربية:إحباط عملية طعن في مفترق تابوح جنوبي نابلس وتحييد المنفذ

أنباء عن إحباط عملية طعن في مفترق تابوح جنوبي نابلس وتحييد المنفذ من قبل مجند تواجد بالموقع

اعلن الجيش الاسرائيلي مساء اليوم عن إحباط عملية طعن في مفترق تابوح جنوبي مدينة نابلس في الضفة الغربية وتحييد المنفذ، معلنا عدم وقوع إصابات بين صفوفه، وذكر أن الأمر قيد التحقيقات.

وذكر موقع "واينت" بأن مقاتل في سرية جفعاتي رصد مشتبها فلسطينيا يقترب تجاهه ويحمل سكينا مسحوبة في مفترق تابوح جنوب نابلس ، الجندي بدأ اجراءات اعتقال مشتبه انتهت باطلاق النار في الهواء، وفي هذه المرحلة رمى المهاجم السكين على الأرض وتم تقييده واعتقاله، بدون وقوع اي إصابات، وتم نقله الى تحقيقات جهاز الأمن العام-الشاباك

وقبل يومين اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مشتبها مسلحا بسكين بالبلدة القديمة في القدس الشرقية، وذلك بعد رصدة من قبل مراقبة مركز الشرطة وهو يتعقب مصلين يهود بصورة مشبوهة، حيث كان ينوي تنفيذ عملية طعن أحبطها رجال الشرطة.