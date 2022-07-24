الشرطة الإسرائيلية: "الوضع أفضل من أي وقت مضى فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة في النقب"

عومر بارليف لأعضاء مجلس الوزراء إن "هناك خططًا لإضافة تسعة مراكز شرطة محلية جديدة في المجتمعات العربية"

أكد قائد الشرطة الإسرائيلي كوبي شبتاي، اليوم الأحد، أن التقارير العامة لمشاكل الجريمة في جنوب إسرائيل مبالغ فيها وأن الوضع هناك "أفضل من أي وقت مضى".

وجاءت تصريحات كوبي شبتاي، خلال كلمته في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لتقييم جهود الشرطة الإسرائيلية ضد الجريمة والعنف في المجتمع العربي في البلاد، والتي أودت بحياة 58 شخصا منذ بداية عام 2022.

وتحدث كوبي شبتاي، خلال الاجتماع باستفاضة عن وضع الجريمة في منطقة النقب وانتقد "الأشخاص الذين يحاولون جعل الجنوب يبدو وكأنه مشتعل" ، مضيفًا أن "الوضع اليوم أفضل من أي وقت مضى"

ولطالما ابتليت المنطقة الجنوبية من إسرائيل بالجريمة المنظمة، حيث يشارك عناصر من السكان المحليين بشكل متزايد في الأنشطة الإجرامية، والتي اتهمت الحكومات المتعاقبة بالفشل في مكافحتها.

وفي نفس السياق، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف لأعضاء مجلس الوزراء إن "هناك خططًا لإضافة تسعة مراكز شرطة محلية جديدة في المجتمعات العربية الجنوبية، وتوظيف مئات الضباط الآخرين".