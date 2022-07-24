ايران تزعم :"اعضاء خلية التجسس اعتقلوا قبل تفجيرهم موقعا حساسا في أصفهان"

وتدعي ايران بأن اعضاء الخلية وصلوا ايران عن طريق الحدود مع كردستان وتدربوا بدولة أفريقية

نشرت وسائل إعلام ايرانية اليوم الأحد تفاصيل جديدة حول اعتقال أعضاء "شبكة التجسس" التي زعمت طهران بأنها عملت لصالح إسرائيل وإنها كانت على علاقة مع جهاز الموساد الإسرائيلي.

وكانت ايران اعلنت أمس بأن المعتقلين ضبطوا قبل أن ينجحوا بتنفيذ أعمال تخريبية و"عمليات إرهابية" بحسب وصفهم، وكان بحوزتهم متفجرات شديدة الانفجار.اليوم افاد الموقع الاخباري الايراني "نور نيوز" التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني بأن أعضاء خلية التجسس خططوا تفجير "مركز حساس" في إقليم أصفهان في مركز البلاد. ويقع في أصفهان عدد من المواقع النووية الرئيسية التي تملكها ايران بينها قاعدة صواريخ.

وذكر الموقع الايراني ان اعتقال من وصفهم "بالجواسيس" وقع بعد دفنهم مواد متفجرة بموقع خططوا لتفجيره، واضاف انه تم إحباط العملية "قبل ساعات" من خروجها الى حيز التنفيذ.

وذكر التقرير أن العملاء دخلوا من الحدود الايرانية مع كردستان العراق وذلك بعد تلقيهم "على مدار أشهر تدريبات" في دولة أفريقية. إضافة للمواد المتفجرة التي كانت بحوزتهم ايضا امتلكوا معدات متطورة. وزارة المخابرات الايرانية لم تشر أمس في بيانها الى عدد الأشخاص المعتقلين أو تنشر تفاصيل حول هويتهم القومية.

وغالبا ما تتهم ايران خصومها بينهم الولايات المتحدة، إسرائيل والسعودية، بالمحاولة لتقويض الحكم لديها، وتعلن من وقت لآخر عن اعتقال مشتبهين بالتجسس لصالح إسرائيل.