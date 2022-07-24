الممثل الخاص لمنظمة الصحة العالمية في إسرائيل لـi24NEWS : "الشيء المقلق بشأن جدري القرود هو أننا لا نفهم تمامًا ما يحدث"

أكد الدكتور ميشيل تيرين، "لا يزال هذا الفيروس جزءًا من فيروسات الأورثوبوكس ، وهي عائلة لا يوصى بها

كشف الممثل الخاص لمنظمة الصحة العالمية في إسرائيل، الدكتور ميشيل تيرين، اليوم الأحد، سبب قرار منظمة الصحة العالمية تطبيق أقصى درجات التأهب على فيروس جدري القرود، الذي يطلق عليه الآن وباءً.

وقال الدكتور تيرين في حديث له مع قناة I24NEWS: "ما يثير القلق بشأن جدرى القرود هو أننا لا نفهم حقًا ما يحدث" مضيفا، "نواجه وضعا استثنائيا لا يمكن مقارنته بجائحة كوفيد -19 لأنه ليس نفس المرض ولا نفس عائلة الفيروسات ولا نفس انتقال الفيروس"

وأشار الممثل الخاص لمنظمة الصحة العالمية في إسرائيل إلى أن العديد من الأسئلة لا تزال دون إجابة حتى يومنا هذا، وعلى وجه الخصوص حقيقة معرفة كيف يمكن أن ينتقل هذا الفيروس من إفريقيا إلى أوروبا.

وتابع الدكتور ميشيل تيرين، "هل هذا هو تأثير طفرة في الفيروس ، أم نتيجة تغييرات في السلوك بعد الوباء ، أو حتى نتيجة استيراد؟ لا يمكننا أن نقول في الوقت الحالي. ولكن مهما كانت الطريقة، عندما يكون لديك 17000 حالة منتشرة في جميع أنحاء 70 دولة مثل اليوم ، تتطلب اهتماما خاصا "

وبحسب الخبير فإن حقيقة انتشار هذا المرض الذي كان معروفا في إفريقيا في جميع أنحاء العالم يتطلب مزيدا من اليقظة على المستويات الفنية والعلمية والسياسية. موضحا أن "هذه هي الرسالة التي أرادت منظمة الصحة العالمية إرسالها من خلال إطلاق أعلى مستوى من التأهب لجدري القرود. إنها تريد خلق الوعي والتعبئة حتى لا يتم اكتشاف هذا الفيروس في الظلام."

وأكد الدكتور ميشيل تيرين، "لا يزال هذا الفيروس جزءًا من فيروسات الأورثوبوكس ، وهي عائلة لا يوصى بها كثيرًا"

وأوضح الدكتور ميشيل تيرين، أنه يجب أن تستفيد ثلاث مجموعات أولا من اللقاحات لأنها تعتبر معرضة أكثر لخطر الإصابة بهذا المرض، وهم المثليون جنسياً، والموظفون الصحيون الذين هم على اتصال بالمرضى وموظفي المختبر الذين يجرون الاختبارات.

وضاعفت إسرائيل ، التي لديها 114 حالة إصابة بجدري القرود حتى الآن ، طلب اللقاحات من مختبر شمال بافاريا أمس السبت إلى 5000 ، بينما من المتوقع أن يتبعها 5000 جرعة إضافية.