رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد عرض على سابقه منصب القائم بأعمال وزير الخارجية ورفضه بينيت

أكد مقربون من بينيت أنه اتخذ قرارًا بإخفاء نفسه عن الرادار العام وقد يكون هذا أحد أبرز الأسباب لرفضه العرض

انفرد موقع هيئة البث الرسمية "كان" الإثنين، بالنشر لأول مرة عن حقيقة قيام رئيس الوزراء الحالي في حكومة تصريف الأعمال بالعرض على نظيره السابق نفتالي بينيت إشغال منصب القائم بأعمال وزير الخارجية إلا أن الأخير رفض العرض.

وأكد في الوقت نفسه مقربون من الرئيس البديل أنه اتخذ قرارًا بإخفاء نفسه عن الرادار العام ولا سيما الإعلامي، وقد يكون هذا أحد أبرز الأسباب التي دفعت بينيت إلى رفض العرض. أما الحال من ناحية لابيد فهي أنه رغب بمنح رفيقه الفرصة لإشغال منصب هام في الأشهر القليلة المعدودة التي تبقت أمامه، في الحياة العامة.

ويفيد الموقع أن بينيت بحال قبوله المنصب كان سيشغله لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر، تبعًا لطبيعة المنصب المحصور في كونه قائم بأعمال. وقرر لابيد بناء على ذلك الرفض، مواصلة عمله وزيرًا للخارجية.

يذكر أن الكنيست صوت على حل نفسه الشهر الفائت، عقب الاتفاق على موعد الانتخابات المقبلة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري، ما سيدخل البلاد في دوامة مشابهة لتلك التي حاولت حكومة التغيير اختراقها من خلال ضم حلفاء متباينين أيديولوجيا، كانت أكثرهم بروزا القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس الذي اتخذ خطوة تاريخية غيرمسبوقة بالانضمام إلى الائتلاف الحكومي في إسرائيل.