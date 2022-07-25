الرسالة للفصائل الفلسطينية عقب النشاط الليلي المكثف لقوات الجيش الإسرائيلي: "ليس هناك مدن لإيواء الإرهاب"

أثبت الجيش من خلال عملياته في القصبة في نابلس ومخيم جنين أنه لا توجد مدن للملاذ فيها

كشف موقع N12 في تقرير أن جهاز الأمن في إسرائيل توقع مقدمًا أن تشهد المنطقة تصعيدًا للتوتر تقوده الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية على ضوء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للبلاد ومغادرته دون أن يحمل أي بشرى للفلسطينيين.

ووفقًا للتقديرات فإن هذه الفصائل تدرك عجز السلطة الفلسطينية عن اتخاذ تدابير لإحباط المخططات الفلسطينية الهادفة لتنفيذ عمليات أمنية عدائية، وأنها تميل إلى تجنب الانخراط في مواجهات مع المسلحين والمطلوبين، وإسرائيل تدخل من خلال هذا الشق للقيام بالمطلوب. ويتواصل عمل الجيش داخل المدن الفلسطينية بشكل خاص على وقع ورود بلاغات ومعلومات امنية عن احتمال كبير ومحدد لتدبير عمليات عدائية على المدى القريب.

كما أثبت الجيش من خلال عملياته في القصبة في نابلس ومخيم جنين أنه لا توجد مدن للملاذ فيها بحيث يشعر المختبئ فيها بالأمان. وبحال ورود تحذير، فإن الجيش الإسرائيلي مستعد لقبول المجازفة وقتل المطلوبين قبل أن ينفذوا مخططهم بإلحاق الأذى.

ويشير التقرير إلى أن ما يقف وراء العملية العسكرية في نابلس أمس هو الدافع إلى إحباط عملية إطلاق نار على قبر يوسف، كانت على وشك التنفيذ. والليلة الماضية، اعتقل جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك سبعة مطلوبين في أنحاء الضفة الغربية في إطار عملية "كاسر الأمواج" ، ونفذت الاعتقالات في الخليل وقرية عناتا ودورا ودير أبو مشعل.