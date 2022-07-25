وزارة الصحة الإسرائيلية تكشف عن أصحاب الأولوية في الحصول على التطعيم ضد جدري القرود

سيحصل على اللقاح الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا ومعرضين لخطر الإصابة بجدري القرود على نحو كبير

قامت وزارة الصحة اليوم (الإثنين) بنشر إرشادات للتطعيم ضد فيروس جدري القرود استعدادًا لآلاف اللقاحات التي من المتوقع وصولها إلى إسرائيل، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وذلك في أعقاب إعلان منظمة الصحة العالمية عن جدري القرود كحالة طوارئ صحية عالمية.

وفقًا لوثيقة رسمية وزعتها وزارة الصحة، سيحصل على اللقاح الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا المعرضين لخطر الإصابة بجدري القرود على نحو كبير. من بين هؤلاء، الرجال الذين ولدوا منذ عام 1980 ويتلقون علاجًا للوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة أو مواليد عام 1980 من الرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس نقص المناعة وتم تشخيص إصابتهم أيضًا منذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2022 بمرض نشط ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي مثل الزهري أو الكلاميديا أو السيلان، هؤلاء يعتبرون مؤهلين لتلقي لقاح جدري القرود بشرط أن يتم توثيق التشخيص في الملف الطبي للمرشحين للقاح.

وكانت وزارة الصحة في نهاية الأسبوع الماضي، قد أعلنت عن سلسلة إجراءات تنوي اتخاذها للتعامل مع انتشار مرض جدري القرود في إسرائيل، كما أعلنت أنه من المتوقع وصول آلاف اللقاحات إلى إسرائيل خلال الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ صناديق التأمين الصحي قريبًا في تطعيم أولئك الذين يحتاجون إلى التطعيم بحوالي 5000 لقاح ستصل إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، وعلى قائمة الانتظار 5000 لقاح آخر. بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع دائرة المختبرات المكلفة بتشخيص المرض.