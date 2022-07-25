أكراد سوريا يسلمون طاجيكستان 146 فرداً من عائلات جهاديين

ويتوزع هؤلاء، وفق الكعيط، بين 42 امرأة و104 أطفال، بينهم أيتام، لم يحدد عددهم. وكانوا في مخيمي الهول وروج

أكد مسؤول في دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية، فنّر الكعيط، اليوم الإثنين، أن الإدارة سلّمت الى سفير طاجيكستان في الكويت زبيد الله زبيدوف، 146 امراة وطفلا من رعاياها، من أفراد عائلات مقاتلين في تنظيم الدولة الإسلامية.

ويتوزع هؤلاء، وفق الكعيط، بين 42 امرأة و104 أطفال، بينهم أيتام، لم يحدد عددهم. وكانوا في مخيمي الهول وروج اللذين تديرهما الإدارة الذاتية في محافظة الحسكة.

وقال الكعيط إن النساء "ومن خلال تواصلنا مع جهاتنا الأمنية لم يرتكبن أي جرم أو عمل متطرف في مناطق شمال وشرق سوريا".

وتم تسليم هذه الدفعة، وهي الأولى من نوعها الى طاجيكستان، بعد تواصل استمر اشهراً عدة، وفق المسؤول الكردي.

خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر دائرة العلاقات الخارجية في مدينة القامشلي، قال زبيدوف للصحافيين باللغة العربية "منذ فترة، يتخذ الجانب الطاجيكي كافة التدابير والترتيبات اللازمة لإيجاد السبيل لاعادة هؤلاء النساء والأطفال الى طاجياكستان، عبر التنسيق مع الجهات المختصة".

وأكّد أن سفارة بلاده في الكويت "تعمل على إعادة المواطنين الطاجيك من نساء وأطفال ممن يتواجدون حاليا في مخيمي الهول وروج".

منذ إعلان القضاء على "خلافة" التنظيم في سوريا عام 2019، تطالب الإدارة الذاتية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم الموجودين في المخيمات، أو مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات. لكن غالبية الدول لم تستجب للنداءات.

وقد تسلمت دول قليلة أفراداً من عائلات الجهاديين المحتجزين في شمال شرق سوريا، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو. واكتفت أخرى، خصوصاً الأوروبية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال لا سيما اليتامى من أبناء الجهاديين.