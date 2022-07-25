المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن نتائج الإجتماعات مع السعودية كانت إيجابية

ناصر كنعاني، "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أبدى استعداده لإجراء حوار سياسي رسمي وعلني بين إيران والسعودية"

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، أن بلاده والسعودية عقدتا مفاوضات في بغداد كانت نتائجها "طيبة وإيجابية"، مردفا أن "نتائج ملموسة لاستئناف العلاقات بين بلاده والسعودية ستشهدها المفاوضات القادمة".

وقال المتحدث في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن "خمس جولات من المفاوضات بين إيران والسعودية استضافتها الحكومة العراقية، عقدت في بغداد وحققت نتائج طيبة ومشجعة"، مضيفا أنه "عقب قمة جدة، في 16 يوليو/تمّوز الجاري، أجرى فؤاد حسين وزير خارجية العراق اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وأبلغه ببعض الأمور المتعلقة بقمة جدة"، حسب موقع الخليج أون لاين.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن فؤاد حسين أشار في هذا الحديث إلى أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أبدى استعداده لإجراء حوار سياسي رسمي وعلني بين إيران والسعودية، في الاجتماع المقبل".

وأردف ناصر كنعاني، أن "هذه علامة إيجابية. نعتقد أنه بسبب الإرادة الإيجابية للأطراف لاتخاذ خطوة عملية إلى الأمام فمن الممكن عقد الاجتماع المقبل على المستوى الرسمي والسياسي في بغداد"، لافتا إلى أن هذا الاجتماع "سيكون خطوة ملموسة، وستبذل فيها جهود كبيرة لتعزيز واستئناف العلاقات بين البلدين، ونحن نقدر ما تقوم به الحكومة العراقية في هذا الصدد".

وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد أعلن عن استضافة بلاده اجتماعًا علنيًا بين المملكة العربية السعودية وإيران، في العاصمة العراقية بغداد.