لابيد معقبا على تمرير قانون خدمات رعاية المعاقين: "لن يضطر الأهالي بعد اليوم للقيام بكل الأمور بأنفسهم"

قال لابيد، وهو أب لابنة على طيف التوحد، أن "كل شخص لديه إعاقة يختلف عن غيره، كل إعاقة هي مختلفة

شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الإثنين، في المؤتمر الذي عقد لعرض قانون خدمات الرعاية للمعاقين، والذي يرسخ لأول مرة حقوقهم في العيش بشكل مستقل في المجتمع، ويهدف إلى تمكين مجموعة متنوعة من خدمات الرعاية المتوافقة مع الاحتياجات المختلفة.

قال لابيد، وهو أب لابنة على طيف التوحد، أن "كل شخص لديه إعاقة يختلف عن غيره، وكل إعاقة هي مختلفة، لكن الأمور المشتركة هي الحاجة إلى المساعدة، وإرهاق الوالدين، ومدى سأمنا جميعًا من الفوضى التي نصطدم بها بين عناوين الوزارات ذات الشأن، ومن حقيقة أن لا أحد منا يفهم تماما ما هي حقوقه، الأمر الذي يدفعنا عنوة إلى القيام بكل ما هو مطلوب بأنفسنا".

وأضاف " لقد أصدرنا القانون حتى لا يضطر الأشخاص ذوو الإعاقة وعائلاتهم إلى فعل كل شيء بأنفسهم".