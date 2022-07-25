الجامعة العربية: لا موعد محدد بشأن عودة عضوية سوريا لعدم توفر توافق عربي

تابع حسام زكي، أن "هذا الأمر لم يُحسم، وبالتالي لا يستطيع منح إطار زمني محدد لمثل هذا الأمر".

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أمس الأحد، أنه لا موعد محدد بشأن عودة عضوية سوريا إلى الجامعة؛ وذلك لعدم توفر توافق عربي، مضيفا أن "هذا الأمر يحتاج إلى توفر توافق عربي"موضحاً أن هذا التوافق لم يحدث بشكل كامل حتى الآن.

وقال حسام زكي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" المصرية، أن عودة سوريا للجامعة العربية "ليس بعيدة، لكنها ليست بالقريبة كما يظن البعض"، مضيفاً أن "الأمر به الكثير من الكلمات والمواقف من قبل بعض الدول غير المنضمة لهذا التوافق، وكل طرف لديه وجهة نظر"، حسب موقع الخليج أون لاين.

وتابع حسام زكي، أن "هذا الأمر لم يُحسم، وبالتالي لا يستطيع منح إطار زمني محدد لمثل هذا الأمر".

وكانت الجامعة العربية قد أعلنت، أمس الأحد، أن القمة العربية القادمة ستكون في الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بالجزائر.

وجاء تعليق عضوية سوريا في الجامعة على خلفية اعتماد نظام بشار الأسد الخيار العسكري لقمع احتجاجات شعبية اندلعت في مارس 2011، للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.

ومنذ نحو عام تسارعت وتيرة تطبيع دول عربية مع سوريا، بعد سنوات من تعليق جامعة الدول العربية عضوية دمشق.

لكن ترفض السعودية وقطر بشدة عودة سوريا للجامعة العربية في ظل قيادة بشار الأسد، فيما تفيد وسائل إعلام بانضمام مصر لرافضي عودة سوريا.