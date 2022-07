رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي يجريان مباحثات "توفير فرص الاستثمار"

تباحث رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، مع وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية عيساوي فريج، اليوم الإثنين،"توفير فرص الاستثمار في مختلف مجالات تدبير الشأن المحلي، التي تهم الجماعات الترابية، ولاسيما المتعلقة بالطاقات المتجددة والنظيفة، والمحافظة على البيئة، والتهيئة المجالية، والانتقال الرقمي".

