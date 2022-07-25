رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي يجريان مباحثات "توفير فرص الاستثمار"

"اللقاء كان مناسبة للتباحث حول سبل التعاون في ميدان تدبير الشأن المحلي، والحكامة الترابية، ودعم آليات التنمية"

تباحث رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، مع وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية عيساوي فريج، اليوم الإثنين،"توفير فرص الاستثمار في مختلف مجالات تدبير الشأن المحلي، التي تهم الجماعات الترابية، ولاسيما المتعلقة بالطاقات المتجددة والنظيفة، والمحافظة على البيئة، والتهيئة المجالية، والانتقال الرقمي".

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ويقوم عيساوي فريج ووفد مرافق له بزيارة عمل للمغرب تمتد ثلاثة ايام، حيث سيقوم عيساوي فريج بزيارة مسقط رأس والده في مدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط.

واشار بيان الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، أن "اللقاء كان مناسبة للتباحث حول سبل التعاون في ميدان تدبير الشأن المحلي، والحكامة الترابية، ودعم آليات التنمية المحلية المستدامة"

وأضاف المصدر ذاته، أن زيارة وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي إلى المغرب، والتي استهلها بمدينة طنجة، تأتي عقب زيارة العمل التي كان قد قام بها رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، لإسرائيل خلال الفترة ما بين 12 و15 يوليو/ تموز الجاري، بدعوة من رئيس الفيدرالية الإسرائيلية للبلديات.

ولفت البيان إلى أن منير ليموري "رافق عيساوي فريج والوفد المرافق له في جولة بالأزقة والأحياء العتيقة بمدينة طنجة، كالقصبة وباب البحر، وغيرهما من الفضاءات العمرانية والحضارية الأصيلة التي تزخر بها مدينة البوغاز"

وكان عيساوي فريج قد وصل برفقته نحو 13 شخصا، من بينهم صحافيون بعدد من المواقع والجرائد الإسرائيلية، إلى جانب مسؤولين بمكاتب التعاون الإسرائيلي، إلى مطار طنجة الدولي ابن بطوطة، بعد زوال أمس الأحد، على متن طائرة قادمة من مطار العاصمة الإسبانية مدريد "باراخاس"

و كان في استقبالهم رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغربدافيد غوفرين، والذي رافق الوفد الإسرائيلي قبل قليل في جولة خاصة بوسط مدينة طنجة.