وزير العدل المغربي يستعد لتوقيع "اتفاقية للتعاون القانوني" مع نظيره الإسرائيلي

توقيع:"تصريح مشترك للتعاون القانوني بين البلدين، لتحديث ورقمنة النظم القانونية والتعاون بين المحاكم الشرعية."

ذكر رئيس مكتب الإصتال الإسرائيلي لدى الرباط دافيد غوفرين، اليوم الإثنين، أن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي سيوقع مع نظيره الإسرئايلي جدعون ساعر، "تصريح مشترك للتعاون القانوني بين البلدين، لتحديث ورقمنة النظم القانونية والتعاون بين المحاكم الشرعية."

ومن المتوقع حسب غوفرين، أن يوقع "الطرفان على وكان المغرب قد وقع اتفاقيات مع اسرائيل تشمل عددا من المجالات، منها البحث العلمي والأمن والتعاون العسكري والتنسيق السياسي والفلاحة والصناعة والفضاء"، إلا أن هذه تعد الأولى التي تشمل قطاع العدل.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن اعتماد مجالس معنية بتدبير شؤون الطائفة اليهودية داخل المغرب وخارجها