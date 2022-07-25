إسرائيل/ رئيس حزب"كاحول لافان": لن يشارك في حكومة إلى جانب بنيامين نتنياهو

على عكس يائير لابيد"كان قادرا على التحدث والعمل بالتعاون مع جميع الأحزاب، بما في ذلك الأرثوذكس المتطرفون"

قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الإثنين، إنه لن يشارك في حكومة إلى جانب بنيامين نتنياهو ، قبل 99 يومًا من انتخابات الكنسيت الإسرائيلية، و شدد على أنه "على عكس يائير لابيد "كان قادرا على التحدث والعمل بالتعاون مع جميع الأحزاب، بما في ذلك الأرثوذكس المتطرفون".

جاءت تصريحات غانتس خلا مقابلة له مع هيئة البث الرسمية الغسرايلة"كان"، حيث أكد على أنه"يرغب في تحالف حزبي بيني غانتس وجدعون ساعر، في الجمع بين غالبية يمين الوسط والمتطرفين ، ولكن أيضًا الأحزاب التي تريد بشكل مطلق تجاوز نسبة الحسم بما في ذلك حزب كيسرائيل بينيتو" وحزب "يمينا" بقيادة أييليت شاكيد ، وحزب "ميرتس".