إحباط عملية استهدفت جنود إسرائيليين قرب مستوطنة غوش عتسيون في الضفة الغربية

افادت القناة الاسرائيلية N12 H عن إحباط عملية في التجمعات الاستيطانية جوش عتسيون الواقعة على جبل الخليل في الضفة الغربية، حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية مساء اليوم المهاجم الفلسطيني بالقرب من مستوطنة "مجدال عوز" وذلك بعد تخطيطه تنفيذ عملية ضد قوة إسرائيلية.

وبحسب الشبهات ، قام المهاجم بإلقاء زجاجة حارقة قرب المستوطنة، وتسبب بإشعال حريق واختبأ بين الأعشات والنباتات وهو يحمل مسدسا وعبوة ناسفة من أجل تنفيذ هجوم ضد القوات الإسرائيلية التي استدعيت لإخماد الحريق.

قوات الإنقاذ التي وصلت إلى موقع الحريق، رصدت شخصا مشتبها يختبأ بين الأعشاب ، وقامت قوة عسكرية بالسيطرة عليه واعتقاله وضبطت بحوزته المسدس وعبوة ناسفة، التقديرات هي بأن المهاجم على ما يبدو خطط لتنفيذ هجوم ضد القوات التي وصلت للمكان.