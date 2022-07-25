الشرطة الإسرائيلية تكشف عن عملية واسعة النطاق للقضاء على منظمة إجرامية عنيفة بمدينة عكا

الشرطة الإسرائيلية تصف أنها العملية الأكبر من نوعها بمشاركة 600 رجل شرطة

كشفت الشرطة الاسرائيلية اليوم عن عملية واسعة النطاق للقضاء على منظمة إجرامية في مدينة عكا القديمة شمال إسرائيل، والتي انطلقت صباح اليوم الاثنين وستتواصل على مدار أسبوع بحسب ما أعلنته الشرطة الإسرائيلية، والتي اعتقلت حتى الآن نحو 12 شخصا من سكان مدينة عكا، بلدة جديدة-المكر، حيفا وبلدة معالوت-ترشيحا للاشتباه بتورطهم بأنشطة إجرامية.

الشرطة تنسب للمعتقلين شبهات بالعضوية بمجموعة إجرامية، محاولة القتل، وضع عبوة ناسفة، الاعتداء، الاشتباه بالمتاجرة بالمخدرات، وحيازة وسائل قتالية، الابتزاز باستخدام التهديدات، تبييض أموال، مخالفات ضريبية.

وبحسب النشر في موقع "واينت" بدأ التحقيق قبل نصف عام من قبل الوحدة المركزية "اليمار" مع "مكتب التحقيقات الفدرالي الإسرائيلي" (لاهاف)، وتحقيقات وحدة ضريبة الدخل بمدينة حيفا. وحددت الشرطة الإسرائيلية بأنها تستهدف "عصابة من مرتكبي الجرائم، من سكان عكا القديمة والذين ينشطون بمنظمة إجرامية منظمة وعنيفة"، ويشار الى أن الشرطة كشفت عن العملية اليوم بعد تنفيذها عمليات الاعتقال.

وتشمل الشبهات ايضا ابتزاز اصحاب مصالح، مستثمرين ومبادرين في عكا القديمة، وبحسب الشبهات، قام أعضاء العصابة خلال السنوات الأخيرة بتبييض الأموال، وتقديم القروض بفوائد كبيرة، وغسيل أموال بلغ عشرات ملايين الشواقل. وكشفت الشرطة صباح اليوم عن هذه التحقيقات، وعن عملية الاعتقالات الأكبر من نوعها حتى الآن بمشاركة 600 رجل شرطة، والذين قاموا بمداهمة عشرات البيوت في عكا القديمة بالمقابل وصلوا الى عشرات المصالح التجارية في مناطق مختلفة، بينهم مقدمو خدمات مالية وبنوك بغرض جمع مستندات وتجميد حسابات. وتتواصل هذه العملية على مدار أسبوع.