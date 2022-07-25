عيساوي فريج لـ i24NEWS: المغرب يمكن أن يتوسط بفاعلية بين إسرائيل والفلسطينيين

"المغرب والمغرب هو الوسيط الأكثر قبولا بين جميع شعوب المنطقة. إنها الحقيقة ، إنها الحقيقة ، أراها أمام عيني"

قال وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية عيساوي فريج لـ i24NEWS ، اليوم الإنثين، بأن "المغرب هو الوسيط الأكثر قبولا بين جميع شعوب المنطقة. إنها الحقيقة ، إنها الحقيقة، أراها أمام عيني وأسمعها بأذني" مؤكدا على أن زيارته للمغرب" تهدف إلى تعزيز العلاقات الإسرائيلية المغربية لأنه لا يوجد حل آخر".

وشدد فريج على أن"الغرض من زيارة المغرب، أنه لدينا علاقة خاصة مع المملكة منذ عقود. لكن خلال العامين الماضيين، نمت هذه العلاقات أقوى وبدأت أيضًا في أن تصبح اتصالات مباشرة بين الناس. لأنه لتعزيز أي عملية سلام بين الدول"واشار فريج،" لا يكفي أن تكون هناك معاهدات ولكن تقوية هذه العلاقة مع الناس، وهذا ما نبحث عنه.

وبخصو الترحيب بالإسرائيلين في المغرب قال فريج:" أود أن أشكر وأهنئ عائلتنا وإخواننا في المغرب على الترحيب بي واستقبلوني بما يفوق كل التوقعات. أنا أعتبر نفسي مغربية وإسرائيلية وإماراتية ... كل أبناء العالم العربي، تشير الابتسامة والبهجة خلال الاستقبال إلى رغبة الشعب المغربي في تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين".

وأفاد فريج "وظيفتي هي بناء جسر بين شعوب المنطقة. جسر لتقوية العلاقات بين الأفراد في الثقافة والرياضة والفن ... يتعرف الناس على بعضهم البعض. خلال العام الماضي كوزير ، قمت بتنظيم أكثر من عشرة أحداث تجمع بين المغاربة والإسرائيليين هنا وفي تل أبيب. لأن هذا هو المكان الذي أرى فيه نفسي. لا شيء يحل محل الصداقة، لا شيء يحل محل القرب ومعرفة بعضنا البعض. كل شيء آخر ... كل شخص يؤدي واجبه. إن التعاون وتطبيع العلاقات وتقاربها هو الضمان الوحيد للأمن والاستقرار والمحبة بين الشعوب"

وبخصو جذور أسرة فريح في المغرب قال عيساوي:"تعود الأصول التاريخية لعائلة فريج إلى أكثر من 400 عام وهي من مدينة سلا قرب الرباط. سأذهب إلى هناك غدًا لزيارة جذورنا التي يبلغ عمرها 400 عام ، والتي حدثت بعد مغادرة العرب لإسبانيا. أتذكر دائما عمي جميل - رحمه الله - وهو يتحدث عن ذلك دائما. حتى أسماء أفراد العائلة ، كان يتحدث عن الأندلس. كل هذا يلعب دورًا في تاريخنا وفي حياتنا. لذا فهي ذات مغزى كبير بالنسبة لي"

وقال فريج:" المغرب والملك محمد السادس سيكون لهما دور مهم وكبير في التقارب الإسرائيلي الفلسطيني. لأن المعادلة بسيطة للغاية ، فقد ترأس المغرب لجنة القدس (القدس في ملاحظة المحرر العربي) منذ عقود. تمثل المملكة المغربية والمغاربة أكثر من مليون شخص في إسرائيل. المغرب بلد مقبول وصديق لكلا الطرفين ، الفلسطينيين والإسرائيليين. سمعت ذلك من الفلسطينيين والإسرائيليين. لذلك من الضروري أن يلعب المغرب دورًا رئيسيًا في التقارب ، لأن عملية التقارب هي التي تخلق الأرضية لفرص سياسية مستقبلية. لأنه في نهاية المطاف أنا شخص يؤمن بحل الدولتين:

وتابع فريج:" الظروف ليست جاهزة الآن، ولكن لتهيئة هذه الظروف، يجب بناء الثقة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. كيف يمكننا بناءه؟ أنت بحاجة إلى وسيط مقبول. المغرب هو الوسيط الأكثر قبولا بين جميع شعوب المنطقة. إنها الحقيقة ، إنها الحقيقة ، أراها أمام عيني وأسمعها بأذني"