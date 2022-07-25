نصر الله يهدد مجددا :"جميع حقول غاز إسرائيل تحت تهديد صواريخنا-وليس فقط كاريش"

الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يكرر تهديداته لإسرائيل بسبب الحفريات في منصة كاريش

هدد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إسرائيل مجددا، وذلك على خلفية التوتر حول التنقيب في منصة "كاريش"، وقال نصر الله في مقابلة مع قناة الميادين اللبنانية إن "كل حقول غاز إسرائيل تحت تهديد صواريخنا- ليس فقط كاريش. السفن التي ستستخرج الغاز إسرائيلية، أيضا حتى لو كان العنوان يونانيا. إن استخرجت إسرائيل الغاز من منصة ’كاريش’ في أيلول/سبتمبر ولبنان لم يحصل على حقه ، سوف نتوجه لمشاكل".

وأضاف نصر الله إن "المعادلة الجديدة في الحدود البحرية" لم يتم تنسيقها مع حلفائه. "لايوجد هدف في البحر أو في الجو ليس في مرمى صواريخ حزب الله الدقيقة. لا أحد يرغب في الحرب والقرار بيدي إسرائيل، وليس بأيدينا. الكرة حاليا في ملعب لبنان. إن مثل هذا العمل سواء في كاريش أو أبعد منها، يرتبط بقرار إسرائيلي مع الولايات المتحدة"

وزعم نصر الله بأنه "لدينا طائرات بدون طيار يمكنها التهرب من العدو. عدد من الطائرات المسيرة دخلت إلى مناطق في الجليل وعادت خلال السنوات الأخيرة بدون أن يتم إسقاطها. أجبرنا إسرائيل على إطلاق النار في الجو والبحر ردا على الطائرات المسيرة. لربما فوتوا طائرة مسيرة سقطت في البحر. يوجد لدينا الكثير من القدرات البحرية الدفاعية والهجومية من أجل الحصول على الردع المطلوب والأهداف المرجوة"

وفي وقت سابق من هذا الشهر زعم نصر الله أن "لحزب الله قدرات عسكرية في الجو، البر والبحر، نحن قادرون على إطلاق عدد كبير من الطائرات المسيرة المسلحة بنفس الوقت. إن لم تحصل لبنان على حقوقها البحرية، يمكننا أن نقلب الطاولة على الجميع. إطلاق الطائرات المسيرة هو بداية متواضعة، وستصل نسخة جديدة لاحقا".