الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يهدم منزلي منفذي عملية إطلاق النار في آرييل ويعتقل عشرة مطلوبين الليلة المنصرمة

خلال عملية الهدم قام المئات من الفلسطينيين باعمال مخلة بالنظام حيث رشقوا القوات بالحجارة واطارات سيارات مشتعلة

هدم جنود الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع قوات الأمن، الليلة المنصرم، في بلدة قراوة بني حسان غربي سلفيت منزلي منفذي عملية إطلاق(يحيى ويوسف مرعي) في آرييل نهاية عام 2020، وتم اعتقال عشرة فلسطينيين مطلوبين ومصادرة أسلحة ممنوعة في قرية كوتسا في منطقة تقسيم شومرون الإقليمية.

وخلال عملية الهدم قام المئات من الفلسطينيين باعمال مخلة بالنظام حيث رشقوا القوات بالحجارة والقوا اطارات سيارات مشتعلة واطلقوا عبوات ناسفة ومفرقعات باتجاه افراد القوات الإسرائيلية التي ردت عليهم بوسائل تفريق المتظاهرين.

واعتقل الجيش مطلوبين اثنين آخرين في قرية بيت ديكو الواقعة في منطقة لواء بنيامين الإقليمي. وحدث أثناء العملية اضطراب عنيف في المكان شمل إلقاء الحجارة خي رد الجنود بإطلاق النار على المشتبه بهم.

وقرب مستوطنة مِغْدال عوز بمنطقة غوش عتصيون، ألقِي القبض مساء امس على فلسطيني من سكان بلدة بيت فجار المجاورة، يُشتبه بأنه خطط لتنفيذ عملية إرهابية ضد أفراد من طواقم الإطفاء أو قوات الأمن. وأفيد انه أضرم النار في شجيرات قرب المستوطنة، ثم تربص برجال الإطفاء بهدف الاعتداء عليهم. وضبطت قوات الأمن بحوزته مسدسًا وعبوة ناسفة من صنع محلي وزجاجات حارقة.

وفي شمال البلاد اطلقت قوة من الجيش الإسرائيلي نار تحذيرية بعد رصد مشبوه قرب السياج الامني مع لبنان بجوار بلدة مرغليوت وعاد هذا الشخص ادراجه الى الاراضي اللبنانية

في الوقت نفسه ، عمل مقاتلو الجيش الإسرائيلي والشين بيت و MGB في عدد من المواقع في جميع أنحاء فرقة الضفة الغربية وفي منطقة البقاع وفرقة عمكيم الإقليمية ، من بين مناطق أخرى في قرى بني نعيم ، بيدو ، أكبت. جابر واشقا ومدينة طولكيرم.