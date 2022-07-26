الخارجية الإسرائيلية تصدر تحذيرا من السفر لأوكرانيا بما في ذلك مدينة أومان ومحيطها

وزارة الخارجية تحث المواطنين الإسرائيليين على تجنب السفر إلى أوكرانيا، بما في ذلك مدينة أومان ومحيطه

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذيرا بالسفر، اليوم الثلاثاء، حثت فيه المواطنين الإسرائيليين على الامتناع عن زيارة أوكرانيا، بما في ذلك موقع الحج الشهير في مدينة أومان.

وقالت الوزارة في بيان إنه "بسبب الحرب والقتال المستمر بين القوات الروسية والأوكرانية، فإن وزارة الخارجية تحج المواطنين الإسرائيليين على تجنب السفر إلى أوكرانيا، بما في ذلك مدينة أومان ومحيطها".

ويقوم الآلاف من اليهود الأرثوذكس بالحج إلى أومان كل عام للاحتفال بالسنة اليهودية الجديدة، "روش هاشناه" في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري، أعلنت أوكرانيا أنها ستلغي الحج اليهودي السنوي إلى أومان، مستشهدة بالأسباب الأمنية الناجمة عن الغزو الروسي.

وأضاف البيان أن "المواطنين الإسرائيليين الموجودين في أوكرانيا مدعوون لمغادرة حدود البلاد على الفور"، مستشهدا بـ "الوضع الأمني المتفجر" الناجم عن القصف والهجمات الصاروخية على أهداف مدنية.

وكثفت روسيا هجماتها على المدن الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة حيث أعلنت موسكو أن أهدافها العسكرية في الدولة المجاورة لم تعد تقتصر على منطقة دونباس الشرقية.

بما أن السفارة الإسرائيلية ليس لها وجود مستمر في أوكرانيا هذه الأيام، حذرت وزارة الخارجية من أنه لا يمكن توفير الخدمات القنصلية.