الرئيس الإسرائيلي: تجنب الثرثرة حول موضوع الوكالة اليهودية أكثر حيوية ونفعا لحل الخلاف مع روسيا

يمكن أن تكون هناك سيناريوهات مختلفة وعشرة أسباب مختلفة لسبب وكيفية تطور الحدث. أنا أفضل عدم الخوض بالتحليلات

عقب الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، الثلاثاء، على قضية تعليق نشاط الوكالة اليهودية في روسيا بالقول: "بطبيعة الحال، فإني شديد الاهتمام بالموضوع الذي ظل يشغلنا في الأيام الأخيرة فيما يتعلق بأنشطة الوكالة اليهودية في روسيا، وأنا بهذه الحالة ألتزم بأمرين. الأول عملا بقاعدة أن هناك أمور يكون الصمت معها مجديًا أكثر، فإني أرى أن موضوع الوكالة من هذا الصنف".

وتابع "أعتقد أنه كلما قل حديثنا، كان ذلك أفضل، وسيمكننا من التعامل الصحيح مع القضية برمتها. ثانيًا، أعمل بتعاون كامل وثقة تامة مع رئيس الوزراء لابيد. نحن نعمل من أجل دولة إسرائيل ومن أجل الشعب اليهودي، ونتعاون بحيث أني أساعد حيث يمكنني المساعدة".

وأضاف هرتسوع "تعتبر روسيا دولة مهمة في المنطقة بأكملها وبشكل عام، ويمكن أن تكون هناك سيناريوهات مختلفة وعشرة أسباب مختلفة لسبب وكيفية تطور الحدث. أنا أفضل عدم الخوض بالتحليلات. أحيانًا نرى أمورًا لا نفهمها في بعض الأحيان، والأمور التي نراها من هنا لا نستطيع أن نراها من هناك. دعونا نعطي فرصة للأمور أن تسير بمسارها. كلما تحدثنا أقل وكلما عملنا أكثر كان ذلك أفضل".

يشار إلى أن العلاقات بين روسيا وإسرائيل تأثرت سلبًا على ضوء الحرب في اوكرانيا والتي وجدت إسرائيل فيها نفسها تميل نحو الجانب الأوكراني على صورة تصريحات أدلى بها يائير لابيد ومسؤولون في الحكومة دعماً لأوكرانيا فضلا عن الإمدادات الإنسانية.

من جانبها قالت خارجية الروسية: "نأسف لاتخاذ "إسرائيل" موقفاً غير بناء تجاه موسكو في الأشهر الأخيرة ولا سيما بشأن أوكرانيا. وأضافت في تصريح آخر يشمل تعليقًا على قرار روسيا وقف عمل الوكالة اليهودية في البلاد " إسرائيل تتخذ موقفا منحازا من القضية الأوكرانية والوكالة شأن قضائي لا علاقة له بالخلافات السياسية بين موسكو وإسرائيل".

يذكر أن قرار روسيا وقف نشاط الوكالة اليهودية أدى إلى جملة ردود غاضبة واستياء عارم وسط المسؤولين اليهود في روسيا وعلى نطاق الحكومة في إسرائيل حيث أوعز لابيد بتشكيل بعثة تتألف من ممثلين عن عدة وزارات للسفر إلى روسيا وبحث الموضوع مع المسؤولين هناك أملاً في وضع حد لخلاف من شأنه أن يترك آثارا على المدى البعيد والقريب لا سيما فيما خص موضوع هجرة اليهود إلى إسرائيل من روسيا.