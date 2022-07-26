تمهيدًا لرحلة فضائية: الإمارات ترسل رائد فضاء ثان إلى محطة الفضاء الدولية

وكتب الرئيس عبر تويتر"هذا الإنجاز التاريخي ينبني على الأسس القوية لبرنامج الفضاء الإماراتي المتنامي

أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، عن اختيار سلطان النيادي ليكون ثاني رائد فضاء إماراتي ينطلق إلى الفضاء. وكتب الرئيس عبر تويتر"هذا الإنجاز التاريخي ينبني على الأسس القوية لبرنامج الفضاء الإماراتي المتنامي". على ما أفاد موقع ARABIC.NEWS.

خدم النيادي وهو مواليد 23 أيار/مايو 1981، في القوات المسلحة الإماراتية كمهندس لأمن الشبكات. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في تكنولوجيا المعلومات من جامعة جريفيث الأسترالية، وبكالوريوس العلوم في هندسة الإلكترونيات والاتصالات من جامعة برايتون في إنجلترا.

ومن المقرر أن يتوجه النيادي إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة مدتها ستة أشهر، تبدأ بحلول ربيع العام المقبل. وقد عمل سابقا كرائد فضاء احتياطي للرائد هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي تم إرساله إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2019.

ووفقا لمركز محمد بن راشد للفضاء الإماراتي، "سيقضي النيادي ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، حيث سيجري تجارب علمية متعمقة ومتقدمة كجزء من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي يهدف إلى تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمختلف المهمات العلمية".