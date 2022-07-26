استطلاع جديد: كتلة نتنياهو تحصل على 60 مقعدًا في الانتخابات المقبلة

حسب الاستطلاع، يتمكن الحزب الكبير في معسكر اليمين من جمع 60 مقعدًا في مقابل 54 لكتلة المركز برئاسة لابيد

أجرى البروفسور كميل فوكس بتكليف من المؤتمر الوطني وبالتعاون مع القناة الإخبارية، حدشوت 13 استطلاعا للرأي لاستبيان حال الأحزاب عشية الانتخابات الإسرائيلية الوشيكة.

وأظهر الاستطلاع وفق النشر اليوم الثلاثاء في موقع حدشوت 13 أن كتلة نتنياهو تمكنت من جمع 60 مقعدًا. وأضاف الاستطلاع أن الليكود برئاسة نتنياهو يحقق 35 مقعدًا ويحل حزب يش عتيد ثانيا برصيد من 24 مقعدًا. أما الثنائي بيني غانتس وغدعون ساعر فيحققان نتيجة تكسبهما 13 مقعدًا.

ويأتي في المرتبة الرابعة حزب هتصيونوت هدتيت برئاسة بتسلئيل سموتريتش بما مجموعه 11 مقعدًا. ويحتل حزب شاس برئاسة آرييه درعي المكان الخامس بحصوله على 8 مقاعد ويليه حزب يهدوت هتوراة والقائمة المشتركة كل مع 6 مقاعد.

وبحسب الاستطلاع يفوز حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان (وزير المالية الحالي) بخمسة مقاعد في الاستطلاع، وحصل كل من حزب العمل وميرتس والقائمة الموحدة برئاسة منصور عباس على أربعة مقاعد. ولم ينجح حزب يمينا برئاسة أيليت شاكيد من اجتياز نسبة الحسم هذه المرة أيضًا، على غرار الاستطلاعات السابقة التي تتنبأ لها بالبقاء خارج اللعبة السياسية.

واللافت ولربما غير المفاجئ في آن، أن ميزان القوى لم يتأثر حقا بالتجربة الحكومية الاستثنائية، التي دامت نحو سنة، فالنتيجة تفضي إلى كتليتين، يتمكن الحزب الكبير في معسكر اليمين من جمع 60 مقعدًا في مقابل كتلة المركز برئاسة يائير لابيد والتي بقيت مع 54 مقعدًا.

وتشير نتائج الاستطلاع أيضًا إلى أن 13 بالمائة فقط من المستطلعة أراؤهم لم يقرروا بعد لأي جهة يعطون أصواتهم بينما لم تزد نسبة أولئك الذين صرحوا بتغييرهم نمط تصويتهم بالانتقال للكتلة المقابلة عن 7 بالمائة.