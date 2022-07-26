إسرائيل: افتتاح أول محطة لاختبار جدري القردة في مركز مكابي في تل أبيب

تقع محطة الاختبار في مركز مكابي "هشالوم" ، 96 شارع يغئال ألون وستعمل من الساعة 3 بعد الظهر.

افتتح في المركز الطبي لصندوق مكابي الصحي في تل أبيب (وسط إسرائيل)، اليوم الثلاثاء، أول محطة لاختبار جدري القردة وحتى الآن تم أخذ عينات في المستشفيات فقط، ويمكن لأعضاء مكابي تحديد موعد للفحص عن طريق الاتصال على 3555 * بناءً على توصية الطبيب المعالج فقط.

وفي السياق، يستعد صندوق مكابي لتلقي التطعيمات من وزارة الصحة لبدء حملة التطعيم مطلع الأسبوع الوشيك، للأشخاص المستوفين للمعايير التي حددتها الوزارة.

وقالت مديرة صندوق مكابي في تل أبيب، الدكتورة روثي جوفان:"جدري القردة مرض ينتشر بين البشر عن طريق التلامس الوثيق، وعادة ما يكون الجلد في منطقة بها بثور، من المهم أن تكون متيقظًا لبداية الأعراض، بما في ذلك البثور في أي منطقة من الجسم" وأضافت"الوجه واليدين والأعضاء التناسلية أو أي مكان آخر، ولكن أيضًا لمراقبة الإفرازات والغدد المنتفخة والحمى والاستشارة بأسرع ما يمكن"

وبحسب وثيقة رسمية وزعتها وزارة الصحة الإسرائيلية، سيتم إعطاء اللقاح للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والمعرضين لخطر الإصابة بالفيروس. يشمل هؤلاء الرجال الذين ولدوا في عام 1980 أو بعده والذين يتلقون العلاج للوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، أو الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية، أو الذين تم تشخيصهم منذ 1 يناير/كانون الثاني 2022 بمرض نشط ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي مثل الزهري أو الكلاميديا أو السيلان.