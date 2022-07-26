وزير الأمن الإسرائيلي: "نحن قادرون على ضرب إيران بقوة وتعطيل برنامجها النووي"

إسرائيل ترغب بالتوصل الى اتفاق مع الحكومة اللبنانية بخصوص ترسيم الحدود البحرية حتى يستفيد المواطن اللبناني

قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، "إيران مشكلة عالمية وليست مشكلة خاصة لدولة إسرائيل. وأننا في نهاية المطاف قادرون على الضرب بقوة وعرقلة المشروع النووي"أما بشأن تهديدات حزب الله بمهاجمة منصة "كاريش"، قال غانتس: "مستوى الردع الإسرائيلي مرتفع مقارنة بلبنان وحزب الله. إنه يفهم جيدًا أنه يجب ردعه، لكن الأشياء يمكن أن تحدث. لقد رأينا إطلاق حزب الله طائرات بدون طيار، وإذا تحدانا فسوف نرفع هذا التحدي ".

جاء ذلك خلال حديث له في إطار المؤتمر الوطني المقام بالتعاون مع القناة الإخبارية الإسرائيلية (13) قائلا: "حسب تصور أولئك الذين يؤمنون بالاتفاق، فإن الإيرانيين سيلتزمون بحسبه بعدم مواصلة العمل على المشروع النووي وسيؤجلونه لسنوات قادمة. نحن غير راضين البتة عن هذا الاتفاق، نعتبره اتفاقًا سيئًا لأنه بالنتيجة سيكون هناك تأخير مؤقت للطموح النووي، والإيرانيون سيفتحون الاقتصاد ويعيدون الشرعية لبرنامجهم".

وأضاف وزير الأمن "لقد أشرنا إلى كل الثغرات. أنا لا أرى أن الاتفاقية مرشحة للحصول في الأيام القليلة المقبلة، لكن لا يمكنني استبعادها. لا أرى أي بوادر كبيرة عليها في الوقت الحالي. وأذكركم بأن الرئيس بايدن عندما سُئل عما إذا كان سيلجأ إلى الخيار العسكري، فقد قال إنه سيفعل "كملاذ أخير - لكن نعم ".

كما أكد غانتس أن دولة إسرائيل ترغب بالتوصل الى اتفاق مع الحكومة اللبنانية بخصوص ترسيم الحدود البحرية حتى يستفيد المواطن اللبناني التواق إلى الطاقة وإلى الرخاء الذي باستطاعة استخراج الغاز تأمينه للشعب اللبناني. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي بحالة تأهب وعلى استعداد تام للتعاطي مع سيناريوهات تقوم على المواجهة بين إسرائيل وحزب الله الذي هدد أمينه العام بضرب منصة كاريش وغيرها من الموارد الإسرائيلية.