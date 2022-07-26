وزير العدل الإسرائيلي يوقع "اتفاقية للتعاون القانوني" مع نظيره المغربي

تندرج هذه الزيارة في إطار “علاقات الصداقة والتعاون بين السلطات المكلفة بالعدل بكلا البلدين”

قام وزير العدل، الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، بتوقيع "تصريح مشترك للتعاون القانوني بين البلدين"، مع نظيره المغربي وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك لتحديث ورقمنة النظم القانونية والتعاون بين المحاكم الشرعية

وتندرج هذه الزيارة في إطار “علاقات الصداقة والتعاون بين السلطات المكلفة بالقضاء بكلا البلدين”.. ،تعزيزا للتعاون الذي سيساهم في النهوض بأنشطتهما المهنية.

وفي هذا السياق، قال ساعر: "أرى أهمية كبيرة في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب في مختلف مجالات السياسة وتعزيز الحوار بين حكومتي إسرائيل والمغرب في جميع المجالات السياسية. آمل أن تساهم زيارتي في ذلك ".

وكان رئيس مكتب الإتصال الإسرائيلي لدى الرباط دافيد غوفرين، قد ذكر أمس الإثنين، أن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي سيوقع مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، "تصريح مشترك للتعاون القانوني بين البلدين، لتحديث ورقمنة النظم القانونية والتعاون بين المحاكم الشرعية."

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن قرار اعتماد مجالس معينة بتدبير شؤون الطائفة اليهودية داخل المغرب وخارجها